Республиканцы получают большинство в Палате представителей

Республиканская партия США по итогам выборов 5 ноября будет контролировать не только Сенат, но и Палату представителей, хотя и не с существенным большинством.

Об этом свидетельствуют прогнозы сразу нескольких американских СМИ днем 13 ноября, в частности CBS News, NBC News и CNN, сообщает "Европейская правда".

По оценкам этих телеканалов, республиканцы будут иметь не менее минимальное большинство в 218 мандатов в нижней палате Конгресса, тогда как Демократическая партия – не менее 211. В некоторых округах результаты голосования еще не определены, но уже не влияют на итог.

В Сенате республиканцы будут иметь большинство в минимум 52 законодателя.

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Таким образом, следующий президент США Дональд Трамп будет иметь полностью контролируемый Конгресс, что позволит ему по крайней мере следующие два года продвигать свою политику и быстро добиться ключевых назначений.

Также, как прогнозирует CNN, это может потенциально укрепить позиции нынешнего лидера республиканцев в Палате представителей Майка Джонсона, которым недовольно трампистское крыло партии.

В то же время незначительное преимущество республиканцев в обеих палатах, а также проблемы с их единством в Палате представителей свидетельствует, что по крайней мере некоторые голосования потребуют поддержки Демократической партии.

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