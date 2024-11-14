Суд у Тбілісі відхилив усі позови опозиції щодо результатів парламентських виборів

Тбіліський міський суд не задовольнив позови грузинських неурядових організацій та опозиції щодо невизнання результатів парламентських виборів у Грузії.

Про це повідомляє NewsGeorgia, передає "Європейська правда".

Як зазначило видання, йдеться про 11 позовів, заявниками в яких виступали коаліції "Єдність – Національний рух", "Сильна Грузія" та "Асоціації молодих юристів Грузії". Відповідачем була Центральна виборча комісія Грузії.

Позивачі вимагали, щоб підсумкові протоколи окружних виборчих комісій визнали недійсними. Вони впевнені: таємниця голосування порушувалася через прозорі бюлетені.

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Крім того, опозиція стверджує, що у день голосування фірмові маркери Smartmatic замінили на "небрендові", і саме через це чорне коло було видно зі зворотного боку.

У ЦВК ж заявили, що ця інформація – "повна брехня і спрямована на введення суспільства в оману". Там стверджують, що на дільницях використовувалися лише маркери, надані Smartmatic.

Видання зазначило, що за підсумками засідання, яке тривало 13 годин, суддя Івері Абашидзе не задовольнив жодного позову. Усі скарги він визнав необґрунтованими.

Опозиція вважає, що рішення було замовленням партії влади.

Також журналісти додали, що минулого тижня апеляційні суди у Тбілісі та Кутаїсі не задовольнили позови неурядових організацій та опозиції про визнання недійсними підсумкових протоколів виборчих дільниць.

Остання можливість оскаржити результати виборів у суді з'явиться після оскарження підсумкового протоколу ЦВК. Відповідно до закону, виборча адміністрація має оголосити остаточні результати виборів не пізніше 21 листопада.

Як писали, у понеділок, 11 листопада, ввечері в Тбілісі зібралась акція протесту "Ми – Європа!", учасники якої вважають, що парламентські вибори 26 жовтня були сфальсифіковані.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.