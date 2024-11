У Тбілісі зібрався проєвропейський протест проти результатів виборів

У понеділок ввечері в Тбілісі зібралась акція протесту "Ми – Європа!", учасники якої вважають, що парламентські вибори 26 жовтня були сфальсифіковані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив проєкт SOVA.

На проспекті Руставелі перед парламентом Грузії зібралися активісти, політики та звичайні громадяни, які не визнають результати виборів.

Організатори та присутні послухали виступи представників європейської делегації, які протягом усього дня проводили зустрічі з грузинськими політиками, президентом Грузії, представниками опозиції та НУО.

На мітингу пролунали гімни Грузії та ЄС, після чого почалися виступи політиків – грузинських і європейських. У руках присутніх – прапори Грузії та ЄС, а також плакати з написами "Грузія голосує за ЄС", "Санкції – Бідзіні!" та інші.

Protest actions against fraudulent elections continue in #Tbilisi, with several MPs from the EU countries joining the cheering crowds #GeVote2024 pic.twitter.com/cV51M0hrTJ