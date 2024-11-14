У Німеччині висловились про кандидата Трампа на посаду держсекретаря

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала вибір сенатора Марка Рубіо як держсекретаря США у майбутній адміністрації Дональда Трампа.

Її заяву наводить ZDF, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, Рубіо дав зрозуміти, що мир в Європі є "ключовим питанням для американців".

"Саме тому я не займаюся обговоренням заздалегідь. Зараз нам потрібно знайти в собі сили", – сказала Бербок.

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Вона також упевнена в майбутній підтримці України з боку Німеччини і розраховує на згоду консервативного опозиційного союзу ХДС/ХСС у Бундестазі щодо цього.

Нагадаємо, напередодні Трамп оголосив, що його кандидатом на посаду держсекретаря США став сенатор Марко Рубіо.

Після цього Рубіо заявив, що він у складі адміністрації Трампа "забезпечуватиме мир через силу".