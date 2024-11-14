В Германии высказались о кандидате Трампа на должность госсекретаря
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала выбор сенатора Марка Рубио в качестве госсекретаря США в будущей администрации Дональда Трампа.
Ее заявление приводит ZDF, сообщает "Европейская правда".
По ее словам, Рубио дал понять, что мир в Европе является "ключевым вопросом для американцев".
"Именно поэтому я не занимаюсь обсуждением заранее. Сейчас нам нужно найти в себе силы", – сказала Бербок.
Она также уверена в будущей поддержке Украины со стороны Германии и рассчитывает на согласие консервативного оппозиционного союза ХДС/ХСС в Бундестаге на этот счет.
Напомним, накануне Трамп объявил, что его кандидатом на должность госсекретаря США стал сенатор Марко Рубио.
После этого Рубио заявил, что он в составе администрации Трампа "будет обеспечивать мир через силу".