В Германии высказались о кандидате Трампа на должность госсекретаря

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала выбор сенатора Марка Рубио в качестве госсекретаря США в будущей администрации Дональда Трампа.

Ее заявление приводит ZDF, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, Рубио дал понять, что мир в Европе является "ключевым вопросом для американцев".

"Именно поэтому я не занимаюсь обсуждением заранее. Сейчас нам нужно найти в себе силы", – сказала Бербок.

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Она также уверена в будущей поддержке Украины со стороны Германии и рассчитывает на согласие консервативного оппозиционного союза ХДС/ХСС в Бундестаге на этот счет.

Напомним, накануне Трамп объявил, что его кандидатом на должность госсекретаря США стал сенатор Марко Рубио.

После этого Рубио заявил, что он в составе администрации Трампа "будет обеспечивать мир через силу".