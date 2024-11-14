Рютте впевнений у підтримці Трампом НАТО та зобов'язань Альянсу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте впевнений, що новообраний американський президент Дональд Трамп розуміє важливість членства США в НАТО.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на пресконфернції із латвійським президентом Едгарсом Рінкевичсом, передає "Європейська правда".

Рютте заспокоїв європейських членів Альянсу, які висловлюють занепокоєння щодо попередніх заяв Дональда Трампа про статтю 5 і зобов'язання членів Альянсу.

У коментарях для журналістів Рютте зазначив, що він мав дуже хороші робочі стосунки з Трампом під час його прем'єрства в Нідерландах і впевнений, що новообраний президент США буде діяти на захист Сполучених Штатів та продовжить підтримувати роль НАТО в глобальній безпеці.

Реклама:

Рютте підкреслив, що Трамп розуміє важливість членства США в НАТО і те, що Альянс є важливою частиною убезпечення не лише для Європи, а й для глобального стабільного порядку.

"НАТО існує не тільки для захисту Європи та США, але й для того, щоб забезпечити безпеку в Індо-Тихоокеанському та трансатлантичному регіонах", – сказав він.

Генсек звернув увагу на актуальні глобальні загрози, пов'язані з Росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. За його словами, ці країни активно співпрацюють між собою, що створює пряму загрозу для Європи, а також для таких країн, як Японія, Південна Корея та США.

Рютте наголосив, що Північна Корея допомагає Росії в її військових діях проти України, а Китай і Іран постачають Росії технології, які зміцнюють її військовий потенціал.

"Ми пов'язані в цьому. Індо-Тихоокеанський регіон і Євроатлантичний регіон пов'язані між собою. Це глобальна загроза", – зазначив Рютте, підкреслюючи важливість міжнародної співпраці для забезпечення глобальної безпеки.

Він також висловив сподівання на подальшу співпрацю з Трампом, зокрема під час його повернення на пост президента США.

"Минулого тижня я мав з ним хорошу телефонну розмову. Ми працювали як друзі, коли я був прем'єр-міністром Нідерландів, і зробимо це знову, коли він стане новим президентом США", – підсумував Рютте.

У липні колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не має сумніву у тому, що у разі імовірного обрання Дональда Трампа на посаду нового президента США Сполучені Штати лишаться у складі Альянсу.

Під час привітання Трампа із перемогою на виборах, Рютте заявив, що "його (Трампа. – Ред.) лідерство знову буде мати ключову роль для того, щоб зберігати Альянс сильним".

Читайте статтю: Як Європа може "задобрити" Трампа та схилити його до підтримки України