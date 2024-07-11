Столтенберг назвав три причини, чому президент Трамп залишить США у складі НАТО

Генеральний секретар НАТО не має сумніву у тому, що у разі імовірного обрання Дональда Трампа на посаду нового президента США Сполучені штати лишаться у складі Альянсу.

Про це він заявив на пресконференції у Вашингтоні після засідання Північноатлантичної ради, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Єнс Столтенберг підкреслив: він розраховує, що США не лише не будуть виходити зі складу НАТО, як дехто остерігається, а й лишаться ключовим союзником у складі Альянсу.

Генсек наголосив: таке рішення Трампа буде зваженим, бо для нього є три ключові причини.

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"Перша причина – бо мати сильне НАТО є частиною безпекових інтересів США. США будуть сильнішими з сильним альянсом, що об’єднує 32 держави. Росія не має за спиною такого союзу, Китай не має такого союзу", – пояснив він.

Столтенберг наголосив, що разом з іншими союзниками США будуть економічно і військово потужнішими. "США – це 25% світової економіки, але разом з партнерами це 50% світової економіки, тому це в інтересах США мати сильне НАТО", – пояснив він.

"Друга причина – це те, що в США є двопартійна підтримка членства в НАТО. Всі повторюють і у Сенаті, і в Палаті представників, що США вигідно мати сильний Альянс", – продовжив Столтенберг.

Він також навів третю причину – те, що у минулому основною причиною критики з боку Трампа був не Альянс сам по собі, "а те, що європейські союзники недостатньо інвестували в безпеку". "В 2014 році лише 3 держави в НАТО інвестували 2%, 3 роки тому таких було 10 держав, а зараз 23 держави виконують норму у 2%, і ця кількість зростає", – нагадав генсек.

Як розповідала ЄвроПравда, також Альянс вирішив створити структуру з надання допомоги і тренування для України. Крім того, рішення саміту НАТО оголосило, що повноцінне членство України стало незворотним.

Детально про рішення саміту дивіться у поясненнях ЄвроПравди з Вашингтона ""Членство без варіантів" для України – що це означає?"