Європейські лідери вітають Трампа з перемогою

Лідери європейських країн почали вітати Дональда Трампа, кандидата Республіканської партії, з перемогою на президентських виборах у США.

Як повідомляє "Європейська правда", лідери почали публікувати заяви у своїх X (Twitter).

Президент Франції Емманюель Макрон привітав Трампа з перемогою та зазначив, що готовий співпрацювати з ним, як і за його попередньої каденції, "з повагою та амбіціями, задля миру і процвітання".

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні висловила привітання Трампу, відзначивши, що Італія і США – "сестринські" країни, об’єднані спільними цінностями та історичною дружбою. "Це стратегічний зв’язок, який я, переконана, ми зараз посилимо ще більше", – заявила Мелоні.

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Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер привітав Трампа з "історичною" перемогою та висловив впевненість, що особливі відносини Британії і США "продовжать процвітати по обидва боки Атлантичного океану у наступні роки".

Коротке вітання опублікував і президент Польщі Анджей Дуда.

Congratulations, Mr. President @realDonaldTrump! You made it happen! 👏👏👏🇵🇱🤝🇺🇸 – Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 6, 2024

Литовський президент Гітанас Науседа у своєму вітанні Трампу зазначив, що Штати – ключовий стратегічний союзник для Литви.

"Литва зараз виділяє на оборону 3,5% ВВП і продовжить збільшувати свої інвестиції. Трансатлантична єдність надзвичайно важлива", – наголосив Науседа.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс привітав Трампа як обраного президента та зазначив, що очікує співпраці для посилення двосторонніх відносин і стратегічного партнерства.

"Європі потрібні сильні США, а США – сильна Європа. Латвія є і буде сильним та надійним партнером Сполучених Штатів", – зазначив він.

До привітань приєднався і генсек НАТО Марк Рютте, він написав, що щойно привітав Дональда Трампа з обранням.

"Його лідерство знову буде мати ключову роль для того, щоб зберігати наш Альянс сильним. Очікую знову працювати з ним для просування миру через міць у НАТО", – написав Рютте.

Серед перших вітання Трампу опублікував угорський прем’єр Віктор Орбан, який відкрито вболівав за його перемогу.

Нагадаємо, одразу декілька моделювань результатів виборів у США передбачають перемогу Трампа на президентських виборах 2024 року.

Сам Трамп вже заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

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