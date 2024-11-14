Сибіга привітав майбутнього держсекретаря США, очікує на співпрацю
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав висунення сенатора Марко Рубіо на посаду державного секретаря США.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).
Сибіга відзначив, що Рубіо був номінований на посаду 72-го державного секретаря США.
"Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу, поглиблення взаємовигідного українсько-американського стратегічного партнерства та сприяння миру через силі в Україні та в усьому світі", – додав міністр.
Майбутній держсекретар наступного року має бути затверджений Конгресом, але з огляду на те, що республіканці мають більшість у Сенаті США, це кадрове рішення не зустріне проблем.
Свого часу Марко Рубіо наполягав на важливості підтримки України та навіть публічно критикував однопартійців за сумнів у потребі допомагати Україні.
Водночас в останні роки його риторика стала більш скептичною стосовно України: у квітні він проголосував проти багатостраждального проєкту з 61 млрд доларів на підтримку Києва. Останнім часом він також змінив риторику щодо шляхів завершення війни.
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