Сибига поздравил будущего госсекретаря США, ожидает сотрудничества

Министр иностранных дел Андрей Сибига приветствовал выдвижение сенатора Марко Рубио на должность государственного секретаря США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Сибига отметил, что Рубио был номинирован на должность 72-го государственного секретаря США.

"Я с нетерпением жду совместной работы, углубления взаимовыгодного украинско-американского стратегического партнерства и содействия миру через силу в Украине и во всем мире", – добавил министр.

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Будущий госсекретарь в следующем году должен быть утвержден Конгрессом, но учитывая то, что республиканцы имеют большинство в Сенате США, это кадровое решение не встретит проблем.

В свое время Марко Рубио настаивал на важности поддержки Украины и даже публично критиковал однопартийцев за сомнение в необходимости помогать Украине.

В то же время в последние годы его риторика стала более скептической по отношению к Украине: в апреле он проголосовал против многострадального проекта с 61 млрд долларов на поддержку Киева. В последнее время он также изменил риторику относительно путей завершения войны.

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