Українець, який підтопив яхту глави "Рособоронекспорту" в Іспанії, тепер служить у ЗСУ

Український моряк, який у лютому 2022 року на Майорці підтопив яхту вартістю 7 млн євро, що належала гендиректору "Рособоронекспорту" Александру Міхеєву, несе службу у Силах логістики Збройних сил України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє АрміяInform.

Нині солдат, якого звуть Тарас, служить у підрозділі, що займається ремонтом військової техніки та підпорядковується командуванню Сил логістики.

Він розповів, що на момент початку широкомасштабного вторгнення працював в Іспанії на посаді старшого механіка на яхті "Леді Анастасія".

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Після того як він побачив кадри влучання російської ракети у житловий будинок у Києві, він вирішив затопити яхту.

"Чому саме цю яхту я вирішив затопити? Тому що її господар – Міхеєв Александр Александрович – є головою російської компанії "Рособоронекспорт". І якраз він є причетним до виробництва ракет, які на нас летять", – пояснив солдат.

"Я ж старший механік, доступ до машинного відділення в мене цілодобовий. Я відкрив кінгстон, щоб затопити яхту. Вода пішла в машинне відділення… Але на борту судна ще було у нас троє членів екіпажу: наші хлопці з Одеси. І тут, як-то кажуть "землячки допомогли": почали галасувати, що, мовляв, ми ж втратимо роботу… Ну, вони й повідомили місцевій поліції", – розповів він.

Повністю затопити яхту не вдалося, але вона так і лишилася підтопленою. Вона потім була арештована і досі стоїть так само в порту без руху.

Українець розповів, що після спроби затоплення яхти його затримали, але суддя ухвалила рішення, що оскільки іспанській стороні збитків завдано не було, немає законних підстав його затримувати, і він може їхати додому.

"Європейська правда" повідомляла про спробу затоплення розкішної 48-метрової яхти, яка відбулася в ніч проти 26 лютого 2022 року.