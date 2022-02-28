Українець підтопив яхту глави "Рособоронекспорту" на Майорці вартістю 7 млн євро

Український моряк на Майорці спробував підтопити якхту вартістю 7 млн євро, що належить російському магнату, гендиректору "Рособоронекспорту" Александру Міхеєву.

Про це повідомляють іспанські ЗМІ, зокрема, La Vanguardia.

Цивільна гвардія затримала українця в суботу вранці після того, як він відкрив кілька клапанів ну яхті, що призвело до її часткового підтоплення.

У своїй заяві перед судом українець, що працював на яхті близько 10 років, зазначив, що вирішив спробувати потопити судно, коли побачив по телевізору кадри нападу Росії на Україну, зокрема, коли російська ракета потрапила у багатоквартирний будинок у Києві.

Видання Diario de Mallorca зазначає, що йдеться про 55-річного українця Тараса Остапчука.

Побачивши ці кадри, він попросив інших моряків, більшість з яких були українцями, покинути судно і почав відкривати клапан, щоб затопити яхту. Вони почали кричати, що він збожеволів, на що він нагадав їм, що вони теж українці, і що на їхню батьківщину напали. Він також сказав, що візьме на себе повну відповідальність.

Яхта "Леді Анастасія"

Громадянин України запевнив суддю, що був змушений це зробити, тому що зброя корпорації, яку очолює Міхеєв, використовується для нападу на Україну та український народ.

Коли приїхала поліція, моряк сказав їм: "Власник цього судно - злочинець, який заробляє продажем зброї, а тепер вони вбивають українців".

У неділю заарештований постав перед судом, однак суддя звільнив його за пред'явленими звинуваченнями.

"Леді Анастасія" - розкішна яхта завдовжки 48 метрів, побудована в 2001 році.

У порту Пальми на Майорці пришвартована ще одна велика яхта "Танго" 77 метрів завдовжки іншого російського магната Віктора Вексельберга, якого вважають другом Владіміра Путіна.