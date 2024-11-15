Украинец, который подтопил яхту главы "Рособоронэкспорта" в Испании, до сих пор служит в ВСУ

Украинский моряк, который на Майорке попытался подтопить яхту стоимостью 7 млн евро, принадлежавшую гендиректору "Рособоронэкспорта" Александру Михееву, продолжает нести службу в Силах логистики Вооруженных сил Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает АрмияInform.

Сейчас солдат по имени Тарас служит в подразделении, которое занимается ремонтом военной техники и подчиняется командованию Сил логистики.

Он рассказал, что на момент широкомасштабного вторжения работал в Испании в должности старшего механика на яхте "Леди Анастасия".

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После того как он увидел кадры попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве, он решил затопить яхту.

"Почему именно эту яхту я решил затопить? Потому что ее хозяин – Михеев Александр Александрович – является главой российской компании "Рособоронэкспорт". И как раз он причастен к производству ракет, которые на нас летят", – пояснил солдат.

"Я же старший механик, доступ к машинному отделению у меня круглосуточный. Я открыл кингстон, чтобы затопить яхту. Вода пошла в машинное отделение... Но на борту судна еще было у нас трое членов экипажа: наши ребята из Одессы. И тут, как говорится "землячки помогли": начали шуметь, что, мол, мы же потеряем работу... Ну, они и сообщили местной полиции", – рассказал он.

Полностью затопить яхту не удалось, но она так и осталась подтопленной. Она потом была арестована и до сих пор стоит так же в порту Адриана без движения.

Украинец рассказал, что после попытки затопления яхты его задержали, но судья приняла решение, что поскольку испанской стороне ущерб нанесен не был, нет законных оснований его задерживать, и он может ехать домой.

"Европейская правда" сообщала о попытке затопления роскошной 48-метровой яхты, которая имела место в ночь на 26 февраля 2024 года.