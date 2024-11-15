AP: Військові бригади Анни Київської закінчують підготовку у Франції

Французька військова оперативна група "Шампань" завершує місію підготовки нової бригади імені Анни Київської з кількох тисяч українських військових.

Про це повідомило агентство AP, яке поспілкувалося з французькими офіцерами, які брали участь у тренуваннях, передає "Європейська правда".

Як інформує агентство, після розгортання підготовлена та оснащена французами бригада може стати грізною силою на полях битв.

Вона складатиметься з 4,5 тисяч військовослужбовців, сформованих з піхотних батальйонів, а також інженерів, артилерійських команд та інших спеціалістів, як раніше заявляла французька влада.

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Понад 2 тисячі солдатів проходять останні кроки підготовки перед поверненням в Україну, розповіли журналісти.

Фото: AP

Як розповіли французькі військові під час спілкування з представниками агентства, більшість з українських бійців були нещодавно мобілізовані і раніше мали лише кілька тижнів базової підготовки перед прибуттям до Франції у вересні.

За даними французької влади, українські військові також готують інших військовослужбовців для бригади в Україні.

Французькі військові виділили близько 1,5 тисячі своїх солдатів для оперативної групи "Шампань", яка навчає українців, як ефективно воювати разом, а також як використовувати і обслуговувати зброю, надану Францією.

Французькі військові кажуть, що арсенал бригади включатиме 18 легких танків AMX 10, 18 самохідних артилерійських установок "Цезар", 128 бронетранспортерів, протитанкові і зенітно-ракетні комплекси, а також інше озброєння і техніку.

Фото: AP

Водночас французькі військові не дозволили приїжджим журналістам взяти інтерв'ю в українців. Французькі офіцери, які брали участь у тренуваннях, кажуть, що війська тепер краще підготовлені до бойових дій, які, ймовірно, відбудуться в найближчі місяці.

"Вони значно покращилися. Тепер вони здатні воювати, вони здатні маневрувати. Вони здатні використовувати різних фахівців і застосовувати різну техніку, яку матимуть на полі бою", – підсумував полковник Поль, який не назвав свого прізвища з міркувань безпеки.

Раніше французький президент Емманюель Макрон публікував відео підготовки українських військових та заявив, що станом на жовтень підготовку проходили 2,3 тисячі бійців.

Я взяв на себе це зобов’язання: зараз наші військові навчають 2300 українських солдатів у Гранд-Есті, з обладнанням, яке вони використовуватимуть під час місій.



Бригада Анни Київської буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції. pic.twitter.com/6ewiQgqBk2 – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 9, 2024

9 жовтня Макрон відвідав українських військових 155-ї бригади, які проходять навчання в регіоні Гранд Ест на сході Франції та побажав їм успіху.

Президент Володимир Зеленський інформував, що бригада, яку Франція навчає та комплектує в межах зусиль із підготовки українських Збройних Сил, повернеться в Україну "до кінця листопада".