Українська бригада, яку готує Франція, повернеться до кінця листопада – Зеленський

Бригада, яку Франція навчає та комплектує в межах зусиль із підготовки українських Збройних Сил, повернеться в Україну "до кінця листопада".

Про це в інтерв’ю в ефірі телемарафону в п’ятницю, 18 жовтня, сказав президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

Зеленський говорив про останнє європейське турне, в межах якого відвідав Францію і мав там "дуже позитивну зустріч", де, серед іншого, говорив про підготовку українських сил як частину "плану перемоги".

"Міністр Умєров був разом із президентом Франції там, де комплектується і тренується наша бригада у Франції. До кінця листопада бригада буде в Україні. Вони, Франція, випереджають усі інші країни в цьому напрямку, саме в посиленні й укомплектуванні бригад", – сказав президент.

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Французький президент Емманюель Макрон у червні оголосив про зобов’язання Парижа підготувати та укомплектувати українську бригаду чисельністю 4500 військових.

У Франції кажуть, що вони перші готують повноцінну українську бригаду на своїй території, а за кількістю підготовлених військових та тривалістю навчання ця ініціатива не має аналогів.

Навчання охоплює широке коло складових, серед яких, зокрема: піхотний бій, бронетанковий бій з використанням AMX10 RC (французька бойова броньована машина), інженерний бій із залученням саперів, протиповітряна оборона з використанням ракет Mistral, протитанковий бій з використанням ракет Milan, використання безпілотних апаратів, снайперів, артилерійських систем CAESAR.