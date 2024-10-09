ЗМІ: Макрон зустрівся з українськими бійцями на навчаннях у Франції та побажав удачі

У середу, 9 жовтня, президент Франції Еммануель Макрон відвідав українських військових 155-ї бригади, які проходять навчання в регіоні Гранд Ест на сході Франції та побажав їм успіху.

Про це повідомило агентство "Укрінформ", передає "Європейська правда".

Агентство опублікувало світлини з візиту Макрона до українських бійців, на яких видно, що французького лідера супроводжують міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню та його український колега Рустем Умєров.

"Я хочу побажати вам успіху! Ми зі свого боку докладемо всіх зусиль, щоб підготувати вас якомога краще", – сказав Макрон.

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Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

За даними агентства, французький лідер понад пів години спілкувався з українськими військовими, підходив до кожного по черзі та розпитував, де саме та скільки він воював, якої саме підготовки йому не вистачає.

Полковник, який керує підготовкою українців поділився, що навчання проходить дуже добре.

"Українські солдати просуваються швидше, ніж ми думали", – заявив він та додав, що французи адаптують навчання до українських потреб.

Фото: Укрінформ

Раніше Макрон опублікував відео підготовки українських військових та заявив, що наразі підготовку проходять 2300 бійців.

Я взяв на себе це зобов’язання: зараз наші військові навчають 2300 українських солдатів у Гранд-Есті, з обладнанням, яке вони використовуватимуть під час місій.



Бригада Анни Київської буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції. pic.twitter.com/6ewiQgqBk2 – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 9, 2024

У вересні Збройні сили Франції повідомили про завершення підготовки першої групи українських пілотів, які тренувалися на літаках Alphajet.

А нещодавно міністр оборони Себастьєн Лекорню пообіцяв, що Україна отримає винищувачі Mirage 2000 наступного року.