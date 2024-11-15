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У Київ прибув заступник держсекретаря США Річард Верма

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Новини — П'ятниця, 15 листопада 2024, 11:08 — Уляна Кричковська

У п'ятницю, 15 листопада, до Києва прибув з візитом заступник держсекретаря США, який також виконує обовʼязки спецпредставника США з питань економічного відновлення України, Річард Верма.

Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Брінк привітала Верму "з поверненням до Києва".

"Економічне відновлення України відкриває двері для інвестицій американського бізнесу в майбутнє України та партнерство в обороні, технологіях й інших сферах, що принесе користь обом нашим країнам", – акцентувала вона.

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Фото: Х
Фото: Х

Як відомо, з вересня 2023 року посаду спецпредставника США з питань економічного відновлення України обіймала Пенні Пріцкер. Після завершення її каденції повноваження перейшли до Річарда Верми.

На початку листопада Київ відвідали конгресмени США Майк Роджерс, Джеррі Карл та Майк Квіглі.

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