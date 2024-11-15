В Киев прибыл заместитель госсекретаря США Ричард Верма

В пятницу, 15 ноября, в Киев прибыл с визитом заместитель госсекретаря США, который также исполняет обязанности спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины, Ричард Верма.

Об этом сообщила посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Бринк поздравила Верму "с возвращением в Киев".

"Экономическое восстановление Украины открывает двери для инвестиций американского бизнеса в будущее Украины и партнерство в обороне, технологиях и других сферах, что принесет пользу обеим нашим странам", – акцентировала она.

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Фото: Х

Как известно, с сентября 2023 года должность спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины занимала Пенни Прицкер. После завершения ее каденции полномочия перешли к Ричарду Верме.

В начале ноября Киев посетили конгрессмены США Майк Роджерс, Джерри Карл и Майк Квигли.