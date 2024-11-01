Київ відвідали три конгресмени США

У Київ у п'ятницю, 1 листопада, прибули конгресмени США Майк Роджерс, Джеррі Карл та Майк Квіглі.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у себе в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Майк Роджерс та Джеррі Карл є представниками Республіканської партії та штату Алабами. Майк Квіглі – представник Демократичної партії та конгресмен від штату Іллінойс.

Брінк проінформувала, що їхньою першою зупинкою в українській столиці стала Національна поліція.

Реклама:

"Нашою першою зупинкою стала Національна поліція, де ми на власні очі побачили, як допомога США змінює ситуацію на підтримку свободи та демократії України", – зазначила вона.

Фото: Х

ДОПОВНЕНО О 18:19. Міністр оборони Рустем Умєров згодом повідомив, що зустрівся із конгресменами. Він проінформував про "продуктивні переговори".

"Під час візиту ми представили можливості нашого оборонно-промислового комплексу та обговорили напрямки, де США можуть допомогти зміцнити наше виробництво", – розповів Умєров.

Фото: Telegram

Також Україна проінформувала делегацію про ситуацію на полі бою, зокрема про підтримку Росії Північною Кореєю.

"Одним з важливих аспектів також є зняття обмежень на застосування західної зброї по території РФ. Це допоможе отримати перевагу на полі бою, особливо перед настанням зими. Розраховуємо на підтримку США і в цьому питанні", – додав Умєров.

Фото: Telegram

Нагадаємо, у понеділок, 21 жовтня, до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін.