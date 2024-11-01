Київ відвідали три конгресмени США
Новини — П'ятниця, 1 листопада 2024, 18:03 —
У Київ у п'ятницю, 1 листопада, прибули конгресмени США Майк Роджерс, Джеррі Карл та Майк Квіглі.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у себе в X (Twitter), передає "Європейська правда".
Майк Роджерс та Джеррі Карл є представниками Республіканської партії та штату Алабами. Майк Квіглі – представник Демократичної партії та конгресмен від штату Іллінойс.
Брінк проінформувала, що їхньою першою зупинкою в українській столиці стала Національна поліція.
"Нашою першою зупинкою стала Національна поліція, де ми на власні очі побачили, як допомога США змінює ситуацію на підтримку свободи та демократії України", – зазначила вона.
ДОПОВНЕНО О 18:19. Міністр оборони Рустем Умєров згодом повідомив, що зустрівся із конгресменами. Він проінформував про "продуктивні переговори".
"Під час візиту ми представили можливості нашого оборонно-промислового комплексу та обговорили напрямки, де США можуть допомогти зміцнити наше виробництво", – розповів Умєров.
Також Україна проінформувала делегацію про ситуацію на полі бою, зокрема про підтримку Росії Північною Кореєю.
"Одним з важливих аспектів також є зняття обмежень на застосування західної зброї по території РФ. Це допоможе отримати перевагу на полі бою, особливо перед настанням зими. Розраховуємо на підтримку США і в цьому питанні", – додав Умєров.
Нагадаємо, у понеділок, 21 жовтня, до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін.