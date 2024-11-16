У Грузії протестують проти результатів виборів: главу ЦВК облили фарбою

У Грузії біля будівлі Центральної виборчої комісії проходить акція протесту проти затвердження результатів парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинські ЗМІ.

За даними Interpressnews, зранку 16 листопада у ЦВК Грузії відбувається засідання, на якому, згідно з порядком денним, одним із питань буде підбиття підсумків парламентських виборів, що відбулися в Грузії 26 жовтня 2024 року.

Sova

Interpressnews

За заявами учасників акції, важливо, щоб зазначене засідання відбувалося з максимальним дискомфортом для членів комісії, оскільки населення не визнає результатів зазначених виборів і виступає за їхню нелегітимність.

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На місці перебувають члени і прихильники "Єдності – Національного руху", "Сильної Грузії" і "Коаліції за зміни", а також члени різних рухів і громадські активісти.

"Громадяни, які стоять тут, захищають майбутнє своєї країни від влади, яка вкрала в них ці вибори і звела біля кожного відомства залізні паркани. Владі, яка не має наміру щось зіпсувати, такі паркани не потрібні для оборони від власних же громадян", – заявив один із лідерів опозиції.

Також біля будівлі ЦВК Грузії мобілізовано кілька десятків співробітників поліції.

Як повідомляє грузинський Перший канал, під час засідання сталася словесна перепалка між головою ЦВК Георгієм Каландарішвілі та представником партії "Єдність – Національний рух" Давидом Кіртадзе.

На засіданні Кіртадзе попросив слово. Після закінчення часу, відведеного згідно з регламентом на виступ, Каландарішвілі відключив йому мікрофон, що обернулося з'ясуванням стосунків.

Після цього Кіртадзе облив Каландарішвілі чорною фарбою.

Sova

Нагадаємо, 11 листопада в Тбілісі зібралась акція протесту "Ми – Європа!", учасники якої вважають, що парламентські вибори 26 жовтня були сфальсифіковані.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.