Трамп хоче призначити наймолодшу в історії речницю Білого дому

Обраний президент США Дональд Трамп обрав кандидатуру 27-річної Керолайн Левітт на посаду речниці Білого дому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Агентство з посиланням на радників Трампа зазначає, що Левітт здобула прихільність обраного президента завдяки тому, що палко захищала його в новинних інтерв'ю.

AP

"Я абсолютно впевнений, що вона чудово проявить себе на трибуні і допоможе донести до американського народу наше послання "Зробімо Америку величною знову", – йдеться в заяві Трампа.

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Левітт приєдналася до кампанії Трампа 2024 року і була головною речницею перехідної команди новообраного президента.

Левітт стане наймолодшою людиною, яка коли-небудь обіймала посаду речника Білого дому.

Попереднім наймолодшим речником Білого дому був Рон Зіглер, який зайняв цю посаду у віці 29 років за президентства Річарда Ніксона.

ЗМІ раніше повідомили про занепокоєння у США через кандидатів Трампа на посаду глави Пентагону Піта Гегсета, а також генерального прокурора Метта Гейца.

Докладніше – в статті Від яструбів до критиків Києва: хто у команді Трампа відповідатиме за Україну та війну.