Трамп хочет назначить самую молодую в истории пресс-секретаря Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру 27-летней Кэролайн Левитт на должность пресс-секретаря Белого дома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Агентство со ссылкой на советников Трампа отмечает, что Левитт получила благосклонность избранного президента благодаря тому, что горячо защищала его в новостных интервью.

AP

"Я абсолютно уверен, что она прекрасно проявит себя на трибуне и поможет донести до американского народа наше послание "Сделаем Америку великой снова", – говорится в заявлении Трампа.

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Левитт присоединилась к кампании Трампа в 2024 году и была главным спикером переходной команды новоизбранного президента.

Левитт станет самым молодым человеком, который когда-либо занимал должность пресс-секретаря Белого дома.

Предыдущим самым молодым пресс-секретарем Белого дома был Рон Зиглер, который занял эту должность в возрасте 29 лет при президентстве Ричарда Никсона.

СМИ ранее сообщили о беспокойстве в США из-за кандидатов Трампа на должность главы Пентагона Пита Хегсета, а также генерального прокурора Мэтта Гейца.

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