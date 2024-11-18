В Германии подтвердили намерение передать Украине дроны, которые называют "мини-Таурусами"

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил информацию СМИ о намерении передать Украине партию из 4 тысяч дронов, которые оснащены искусственным интеллектом и могут очень эффективно поражать цели на значительном расстоянии.

Об этом он сказал во время визита к производителю вертолетов Airbus в Донауверти, его цитирует Stern, сообщает "Европейская правда".

По словам немецкого министра, эти дроны могут "в определенной степени преодолеть систему РЭБ противника, облететь ее".

Они способны "действовать на расстоянии 30 или 40 километров в глубине территории, а затем атаковать командные пункты, логистические узлы и другие цели", добавил Писториус.

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"Это важный дополнительный актив для украинских вооруженных сил", – отметил он.

СМИ ранее сообщили, что Германия вскоре начнет массовые поставки Украине дронов-камикадзе, которые имеют высокую автономность в условиях воздействия РЭБ и могут очень эффективно поражать цели на значительном расстоянии. В индустрии эти дроны сравнивают с ракетами Taurus.

В то же время канцлер Олаф Шольц не готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на разрешение США на удары ATACMS по российской территории. Против таких поставок выступает и сам Писториус.

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