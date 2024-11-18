ЗМІ: Німеччина готує для України 4000 ударних дронів, які називають "міні-Таурусами"

Німеччина нібито невдовзі почне масове постачання Україні дронів-камікадзе, які мають високу автономність в умовах впливу РЕБ і можуть дуже ефективно вражати цілі на значній відстані.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild з посиланням на свої джерела, при цьому наводять також слова міністра оборони Бориса Пісторіуса, який фактично підтвердив наміри.

Йдеться про ударні безпілотники компанії Helsing, оснащені технологіями штучного інтелекту, що надають їм вищу автономність в умовах дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. В індустрії ці дрони порівнюють з ракетами Taurus, які канцлер Олаф Шольц навідріз відмовляється надавати.

Всього у компанії нібито замовили 4000 таких безпілотників для України. З грудня вони можуть почати надходити партіями по кількасот на місяць.

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Окремі прототипи нібито вже випробовуються і вдосконалюються у реальних бойових умовах на сході України.

Особливістю безпілотника є сучасне програмне забезпечення, яке допомагає йому "орієнтуватися" на місцевості за багатьма маркерами і летіти до цілі навіть за складних погодних умов чи "випаленої землі", а також впливу засобів РЕБ. Коли безпілотник ідентифікував ціль і оператор підтвердив її, він далі здатен здійснити ураження автономно, навіть якщо зв’язок буде втрачено.

Дальність польоту нібито в чотири рази більша, ніж типових українських дронів-камікадзе (втім, у статті не уточнюють, які конкретні дрони використовують для порівняння). Водночас вони суттєво дешевші, аніж американські Switchblade та російські "Зали" і "Ланцети".

Міністр оборони Борис Пістріус зазначив, що "дуже радий тому, що постачання цих дронів, оснащених технологіями ШІ, вже починається" та що Україна зможе використовувати їх проти важливих ворожих цілей, як командні пункти.

24 лютого 2024 року повідомляли про підписання меморандуму про співпрацю між українським Мінстратпромом та компанією Helsing.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно вчергове підтвердив своє небажання передавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Своєю чергою глава опозиційного ХДС Фрідріх Мерц заявляє про підтримку надання Taurus українським силам і наголошує, що поставка далекобійних ракет не зробить Німеччиною стороною війни.

"Вільні демократи" можуть ініціювати голосування у Бундестазі щодо надання Taurus Україні.