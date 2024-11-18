Польща налагодить виробництво вибухівки для снарядів та відкриє снарядний завод

Уряд Польщі та виробники у понеділок, 18 листопада, підписали листа про наміри стосовно виробництва нітроцелюлози та пороху, необхідних для налагодження випуску великокаліберних боєприпасів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє польське Міноборони.

До листа про наміри приєднались польські збройові та промислові виробники Polska Grupa Zbrojeniowa, Grupa Azoty, Agencja Rozwoju Przemysłu та MESKO. З боку уряду був присутній віцепрем’єр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Домовленість передбачає, що компанії-підписанти співпрацюватимуть над розвитком компетенцій з виробництва вибухових речовин (нітроцелюлози та порохів) у Польщі разом із сировинною базою.

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Додатково Косіняк-Камиш анонсував плани будівництва заводу з виробництва боєприпасів у Польщі й ухвалення відповідного закону.

"Ми вирішили продовжити цей проєкт як закон, тому що вважаємо, що він має вирішальне значення для нашої безпеки. Це новаторський крок у наших зусиллях із забезпечення безпеки країни", – сказав він.

Ще минулого року польський уряд анонсував програму з підтримки виробництва боєприпасів у країні з огляду на їхню потребу на полі бою в Україні.

Тоді ж повідомлялось, що саме через дефіцит вибухових речовин у Європі тамтешні компанії не встигають задовольнити запити України на снаряди.