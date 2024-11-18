Орбан знявся з виборів президента Румунії

Колишній прем’єр-міністр Румунії та лідер партії Forța Dreptei ("Сила правих") Людовік Орбан припинив участь у виборах президента країни.

Про це він заявив під час передвиборчих дебатів в ефірі телеканалу Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Орбан заявив, що вирішив зняти кандидатуру з виборів президента Румунії й водночас підтримати лідерку правоцентристського опозиційного Союзу порятунку Румунії (USR) Єлену Ласконі

"Я реаліст, який точно знає, якою є політична ситуація, і знає, коли потрібно зробити крок убік або назад", – так політик пояснив свій вибір.

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Інші кандидати в президенти Румунії, які були присутні на дебатах, назвали цей крок очікуваним (Орбан не входив до першої п’ятірки кандидатів за популярністю).

Людовік Орбан заснував "Силу правих" у грудні 2021 року після того, як рік пробув главою уряду, але очолювана ним тоді Національно-ліберальна партія провалилась на парламентських виборах.

Перший тур президентських виборів у Румунії пройде 24 листопада, а другий – 8 грудня. Нинішній президент, представник націонал-лібералів Клаус Йоганніс, не може лишитися на своїй позиції на третій термін.

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