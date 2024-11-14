До другого туру виборів президента Румунії можуть вийти чинний прем'єр і лідер ультраправих

Лівий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон лідирують в опитуванні напередодні президентських виборів, які відбудуться цього місяця, і тому зустрінуться у другому турі.

Це показало опитування, проведене соціологічною компанією INSCOP, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Опитування показало, що лідер соціал-демократів Чолаку може набрати 25,3% голосів у першому турі 24 листопада, а Джордже Сіміон, лідер Альянсу за об'єднання румунів (AUR), якому заборонений в'їзд в Україну і Молдову, посів би друге місце з 19,1%.

Єлена Ласконі, лідерка правоцентристського опозиційного Союзу порятунку Румунії (USR), отримала б 14,3% голосів у першому турі.

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Колишній заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, який балотується як незалежний кандидат, отримав би 13,3% підтримки, а Ніколає Чуке, лідер лібералів, які керують урядом у коаліції з соціал-демократами Чолаку, – 9,1%.

Другий тур відбудеться 8 грудня, а між двома турами, 1 грудня, пройдуть парламентські вибори.

До повноважень президента входить нагляд за зовнішньою політикою, і переможець відіграватиме вирішальну роль у визначенні того, наскільки країна залишатиметься відданою підтримці України у її війні проти Росії.

Чолаку рішуче підтримує Україну та її членство в ЄС і НАТО. Сіміон виступає проти допомоги Україні, особливо військової.

Опитування, проведене на замовлення щоденної газети Libertatea, охопило 1100 осіб з 7 по 12 листопада.

Директор з досліджень INSCOP Ремус Стефуряк заявив, що правоцентристські кандидати, до яких належать Чуке, Ласконі та деякі інші, нейтралізують один одного, фрагментуючи свій електорат.

Опитування показало, що найбільше шансів на перемогу в другому турі у протистоянні з Сіміоном має Чолаку. Лідер соціал-демократів не був президентом Румунії з 2004 року.

Однак аналітики та соціологи вважають, що Чолаку може перемогти Сіміона у другому турі за допомогою інфраструктури Ліберальної партії та великої кількості мерів-лібералів.

Як повідомлялося, Росія начебто працює над тим, щоб вплинути на вибори президента Румунії, які відбудуться наприкінці листопада-на початку грудня.

Минулого місяця один із кандидатів у президенти Румунії, колишній заступник генсека НАТО Мірча Джоане потрапив у скандал, коли з'ясувалось, що колишній координатор його кампанії має зв'язки з російським пропагандистом і бізнесменом.

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