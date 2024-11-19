Глава МЗС Польщі: Миру хочуть всі, та питання – на яких умовах

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що у дискусіях про припинення війни в Україні важливо пам’ятати, що умови цього потенційного миру важливіші, аніж просто припинення бойових дій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі RMF24.

Сікорський зазначив, що "миру хочуть усі", але важливо, на яких умовах буде цей мир.

"Є речі важливіші, ніж мир. Україна бореться за свободу, за право бути державою, за те, щоб там не було концентраційних таборів, щоб їхніх дітей не викрадали і не русифікували", – наголосив очільник МЗС Польщі.

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Коментуючи питання про те, що США, ймовірно, вперше дозволили Україні застосування американської далекобійної зброї по території РФ, Сікорський зазначив, що "сила стримує, тоді як слабкість провокує".

Його запитали також про дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до очільника Кремля вперше за два роки.

"Думаю, канцлер Німеччини отримав відповідь від Путіна буквально наступного дня – у вигляді масштабних обстрілів України", – сказав Сікорський.

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