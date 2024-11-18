ЗМІ: США знімають далекобійні обмеження для України тільки на Курщині, де є війська КНДР

Рішення Білого дому дозволити Україні застосувати далекобійні американські ракети по території Росії нібито стосується виключно Курської області РФ і задумане як реакція на залучення у війну військовослужбовців Північної Кореї.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Axios.

Поінформований співрозмовник видання стверджує, що Україні дозволили застосовувати ATACMS поки лише на території Курської області Росії, де у бойових діях на боці РФ почали брати участь військові КНДР.

Києву нібито повідомили про рішення три дні тому.

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За його словами, мотивацією для цього рішення є стримати Північну Корею від надсилання додаткових своїх сил для допомоги Росії у війні проти України.

В американській адміністрації сподіваються, що якщо північнокорейські сили у Росії потраплять під серйозний удар, у Пхеньяні можуть переглянути рішення щодо подальшої підтримки Росії людськими силами, і це сприятиме невдачі російського контрнаступу для витіснення українських сил із Курщини.

Нагадаємо, 17 листопада у The New York Times поширили інформацію про те, що чинний президент США Джо Байден нібито вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.

Як відомо, відмова США була однією з причин, якими німецький канцлер Шольц обґрунтовував своє небажання надавати Україні німецькі ракети Taurus.

Також у Білому домі доводилося давати пояснення про причини, чому не схвалюють далекобійні удари по РФ.