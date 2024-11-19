Литва посилює спостереження на Балтиці після пошкодження підводного кабелю

Литовські Військово-морські сили заявили у вівторок, що посилили спостереження за водами Балтійського моря після того, як було пошкоджено підводний кабель зв'язку між Литвою та Швецією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі Reuters заявив представник литовських Збройних сил.

За його словами, наразі спільно з союзниками проводиться оцінка ситуації.

Представник компанії Arelion, власника і оператора кабелю зв'язку, повідомив Reuters у вівторок, що кабель між Литвою і Швецією "повністю виведений з ладу", але причина залишається незрозумілою.

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Раніше стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

Кабель довжиною майже 1200 кілометрів є єдиним у своєму роді прямим зв'язком між Фінляндією і Центральною Європою і проходить поряд з іншими важливими об'єктами інфраструктури, зокрема газопроводами та електрокабелями.

Згодом повідомляли про пошкодження кабелю зв'язку між Литвою та Швецією, що пролягає у Балтійському морі.

Фінляндія, Німеччина та Швеція розслідують пошкодження одразу двох кабелів зв’язку, що проходять по дну Балтійського моря.