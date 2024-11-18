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У Балтійському морі пошкодили ще один кабель зв’язку

Новини — Понеділок, 18 листопада 2024, 21:15 — Олег Павлюк

Технічний директор литовської телекомунікаційної компанії Telia Андрюс Шемешкявічюс заявив про пошкодження кабеля зв'язку між Литвою та Швецією, що пролягає у Балтійському морі.

Таке він заявив в етері телеканалу LRT, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шемешкявічюса, кабель між Литвою та Швецією був "перерізаний у неділю вранці, близько 10:00".

"Системи відразу ж повідомили, що ми втратили зв'язок. Було проведено подальше розслідування і з'ясування, і з'ясувалося, що він був пошкоджений",– сказав він.

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Представник Telia зазначає, що кабель передає інтернет-зв'язок до Литви через три кабелі, а це означає, що через інцидент пропускна здатність інтернету зменшилася на третину. Водночас зв'язок був відновлений для користувачів в обхід несправності.

Раніше стало відомо про пошкодження кабеля зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

 Кабель довжиною майже 1200 кілометрів є єдиним у своєму роді прямим зв'язком між Фінляндією і Центральною Європою і проходить поряд з іншими важливими об'єктами інфраструктури, зокрема газопроводами та електрокабелями.

Нагадаємо, восени 2023 році у Фінській затоці зазнав пошкоджень підводний трубопровід з Фінляндії до Естонії та кабель оператора зв’язку. Винуватцем проблеми вважають китайське судно, яке могло порвати їх якорем, що волікся по дну. Розслідування інциденту досі триває. 

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Литва Швеція
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