Республіканці в Сенаті очікують зриву затвердження одіозного кандидата в генпрокурори

Низка сенаторів-республіканців заявили оточенню обраного президента США Дональда Трампа, що його кандидат на посаду генерального прокурора, конгресмен Метт Гейц, навряд чи буде затвердженим у Сенаті через неоднозначну репутацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У Сенаті США, де республіканці мають більшість, донесли своє занепокоєння стосовно кандидатури Гейца самому Трампу, майбутній керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлс та обраному віцепрезиденту Джей Ді Венсу.

Деякі конгресмени, чий шестирічний термін у Сенаті добігає кінця, побоюються, що відмова підтримати кандидата в генпрокурори США може завадити їхнім шансам переобратись у 2026 році.

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Інші висловили занепокоєння, що наполягання Дональда Трампа на затвердженні Гейца стане марнуванням зусиль, тоді як він міг би скерувати їх на просування реальніших кандидатур і втілення своїх передвиборчих обіцянок.

За інформацією джерел The New York Times, Трамп хоч і визнає відносно менші шанси на затвердження Метта Гейца в Сенаті, наразі закликає республіканців дати йому шанс.

Кандидатура майбутнього генерального прокурора США раніше викликала критику в Міністерстві юстиції.

Нагадаємо, що Гейц – затятий прихильник Трампа – був об'єктом федерального розслідування у справі про торгівлю людьми, що закінчилося без висунення звинувачень, а в Палаті представників розслідували його можливі сексуальні зв’язки з неповнолітніми та незаконне вживання наркотиків.

Крім того, Метт Гейц поширював дезінформацію про Україну та вимагав припинити їй будь-яку допомогу.

Більше про останні кадрові номінації Дональда Трампа читайте в матеріалі "ЄвроПравди".