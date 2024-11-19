Республиканцы в Сенате ожидают срыва утверждения одиозного кандидата в генпрокуроры

Ряд сенаторов-республиканцев заявили окружению избранного президента США Дональда Трампа, что его кандидат на должность генерального прокурора, конгрессмен Мэтт Гейц, вряд ли будет утвержден в Сенате из-за неоднозначной репутации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В Сенате США, где республиканцы имеют большинство, донесли свое беспокойство относительно кандидатуры Гейца самому Трампу, будущей руководительнице аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и избранному вице-президенту Джей Ди Венсу.

Некоторые конгрессмены, чей шестилетний срок в Сенате подходит к концу, опасаются, что отказ поддержать кандидата в генпрокуроры США может помешать их шансам переизбраться в 2026 году.

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Другие выразили обеспокоенность, что настаивание Дональда Трампа на утверждении Гейца станет пустой тратой усилий, тогда как он мог бы направить их на продвижение более реальных кандидатур и воплощение своих предвыборных обещаний.

По информации источников The New York Times, Трамп хоть и признает относительно меньшие шансы на утверждение Мэтта Гейца в Сенате, пока призывает республиканцев дать ему шанс.

Кандидатура будущего генерального прокурора США ранее вызвала критику в Министерстве юстиции.

Напомним, что Гейц – ярый сторонник Трампа – был объектом федерального расследования по делу о торговле людьми, которое закончилось без предъявления обвинений, а в Палате представителей расследовали его возможные сексуальные связи с несовершеннолетними и незаконное употребление наркотиков.

Кроме того, Мэтт Гейц распространял дезинформацию об Украине и требовал прекратить ей любую помощь.

Больше о последних кадровых номинациях Дональда Трампа читайте в материале "ЕвроПравды".