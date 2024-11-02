Дніпропетровська область отримала 100 генераторів від Німеччини

Громади Дніпропетровської області отримали 100 генераторів. від Федерального агентства з технічної допомоги Німеччини.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує "Європейська правда".

За його словами, генератори розподілять між населеними пунктами області. Їх планують встановити в освітніх та медичних закладах, на підприємствах критичної інфраструктури та свердловинах.

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Також Німеччина передала два маніпулятори, які відправляться до Нікополя та Червоногригорівської громади, які перебувають під постійними російськими обстрілами.

На початку жовтня Німеччина анонсувала передачу Україні шести великих генераторів електроенергії у рамках підготовки до складної зими.

А Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки України в розмірі 209,5 млн євро, який буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури.