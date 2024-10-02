Німеччина передає Україні шість великих генераторів

Німеччина анонсувала передачу Україні шести великих генераторів електроенергії у рамках підготовки до складної зими.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило посольство Німеччини в Україні.

Генератори надають через Федеральне агентство технічної допомоги THW, вони призначені для лікарень та водоканалів, щоб забезпечити їхню стабільну роботу в умовах відключень електроенергії.

Федеральне агентство технічної допомоги 🇩🇪 THW передасть 🇺🇦 6 великих електрогенераторів. Вони стануть заміною частково пошкодженої війною енергетичної інфраструктури в лікарнях та водоканалах. 5 генераторів були профінансовані МЗС 🇩🇪, а один надав Фонду THW концерн Audi. https://t.co/T6znPyD0Tv Реклама: October 2, 2024

"П’ять генераторів були профінансовані МЗС Німеччини, а один надав Фонду THW концерн Audi",- зазначили у посольстві.

Минулого тижня бюджетний комітет Бундестагу схвалив пакет допомоги на загальну суму 70 мільйонів євро, призначений для сектора тепло– та електропостачання України.

Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки України в розмірі 209,5 млн євро, який буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури.

Спецпосланник Франції з питань допомоги та відбудови України П’єр Гайльбронн анонсував виділення 60 млн євро на підтримку української енергетики до кінця цього року.