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Німеччина передає Україні шість великих генераторів

Новини — Середа, 2 жовтня 2024, 12:42 — Марія Ємець

Німеччина анонсувала передачу Україні шести великих генераторів електроенергії у рамках підготовки до складної зими. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило посольство Німеччини в Україні.

Генератори надають через Федеральне агентство технічної допомоги THW, вони призначені для лікарень та водоканалів, щоб забезпечити їхню стабільну роботу в умовах відключень електроенергії.

"П’ять генераторів були профінансовані МЗС Німеччини, а один надав Фонду THW концерн Audi",-  зазначили у посольстві. 

Минулого тижня бюджетний комітет Бундестагу схвалив пакет допомоги на загальну суму 70 мільйонів євро, призначений для сектора тепло– та електропостачання України.

Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки України в розмірі 209,5 млн євро, який буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури.

Спецпосланник Франції з питань допомоги та відбудови України П’єр Гайльбронн анонсував виділення 60 млн євро на підтримку української енергетики до кінця цього року.

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Німеччина Енергетика
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