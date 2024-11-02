Reuters: У демократів є план, якщо Трамп передчасно оголосить себе переможцем виборів

Представники Демократичної партії підготувались до такого розвитку подій, за яких кандидат-республіканець Дональд Трамп передчасно оголосить про свою перемогу на виборах президента США.

Про це у коментарі Reuters розповіли представники передвиборчого штабу Камали Гарріс і партійні функціонери, повідомляє "Європейська правда".

Агентство нагадує зроблену Трампом цього тижня заяву про те, що він збирається оголосити про свою перемогу в день виборів, хоча експерти попереджають, що остаточний результат може стати відомим через кілька днів, особливо якщо будуть вимоги перерахунку голосів у деяких ключових штатах.

Його суперниця Камала Гарріс раніше заявила, що її штаб готується до такого розвитку подій.

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"Ми, на жаль, готові, якщо він це зробить, і якщо ми знаємо, що він насправді маніпулює пресою і намагається маніпулювати консенсусом американського народу ... ми готові відповісти", – сказав Гарріс.

Вона не надала жодних подробиць, однак, за словами співрозмовників агентства, протидія таким заявам Трампа буде зосереджена на публічній оцінці достовірності його слів

Зокрема, демократи планують заповнити соціальні мережі та телевізійні ефіри закликами до спокою і терпіння під час підрахунку та вимогами підрахувати всі голоси до оголошення перемоги.

"Щойно він (Трамп – Ред.) неправдиво оголосить про перемогу, ми готові вийти на телебачення і розповісти правду, а також задіяти широку мережу людей, які можуть використати свій вплив, щоб дати відсіч", – заявив в інтерв'ю високопосадовець Національного комітету Демократичної партії.

Представник кампанії Гарріса заявив під час телефонної конференції з журналістами в п'ятницю, що вони "цілком очікують", що Трамп хибно заявить про свою перемогу у вівторок ввечері – ще до того, як всі голоси будуть повністю підраховані.

"Він робив це до того, як все провалилося. Якщо він зробить це знову, це провалиться", – сказав він.

У 2020 році Трамп оголосив себе переможцем рано вранці після дня виборів, за три дні до того, як про це заявили перші телеканали. У підсумку він програв своєму опоненту від Демократичної партії Джо Байдену. Він так і не визнав результат і продовжує говорити про "вкрадені вибори".

У кампанії Трампа повідомили Reuters, що кандидат від республіканців буде боротися за всі голоси до закриття виборчих дільниць, але не дали прямої відповіді на питання про те, чи планує Трамп знову оголосити про перемогу до оголошення результатів.

До дня виборів у США – 5 листопада – залишається менше тижня. Опитування засвідчили, що понад 80% американців готові прийняти їхній результат незалежно від того, хто з кандидатів переможе.

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