Понад 80% американців готові прийняти результат виборів незалежно від того, хто переможе

Понад 80% американців готові прийняти результат президентських виборів як легітимний незалежно від того, який кандидат переможе.

Як повідомляє "Європейська правда", такі результати показало опитування Ipsos на замовлення ABC News.

86% опитаних зареєстрованих виборців відповіли, що готові прийняти результат президентських виборів таким, яким він буде, і вважатимуть вибори легітимними незалежно від імені переможця.

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Ця цифра майже не змінилася після серпневого опитування, та суттєво зросла, якщо порівнювати з 79% у жовтні 2020 року – також перед виборами.

Семеро з десяти опитаних переконані, що підрахунок голосів відбуватиметься належним чином, тоді як мають сумніви – 31%.

Водночас серед прихильників Трампа аж 54% не впевнені або "скоріше не впевнені", що голоси порахують чесно. Серед прихильників Камали Гарріс таку відповідь дали лише 6%.

Проте 81% серед прихильників Трампа кажуть, що готові прийняти будь-який результат виборів як легітимний. Серед прихильників Гарріс таких – 92%.

Серед тих, хто відповів, що має сумніви щодо належного підрахунку голосів, 69% кажуть, що все одно готові прийняти результат. Серед прихильників Трампа це 70%.

Водночас дві третини опитаних вважають, що Трамп неготовий буде прийняти результат як легітимний, якщо не переможе. Лише 30% такої думки про Камалу Гарріс.

Останні опитування показують, що рейтинги Трампа й Гарріс зрівнялись як на загальнонаціональному рівні, так і у так званих "хитких" штатах.

Останнім часом Трамп знову заговорив, що очікує фальсифікацій проти себе.

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