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США перекидають бомбардувальники до Європи для військових навчань

Новини — Субота, 2 листопада 2024, 12:45 — Ірина Кутєлєва

США анонсували перекидання до Європи американських стратегічних бомбардувальників, які візьмуть участь у навчаннях союзниками і партнерами по НАТО.

Про це йдеться у заяві Європейського Командування Збройних сил США, інформує "Європейська правда".

Розгортання почнеться з того, що бомбардувальники ВПС США літатимуть за заздалегідь розробленим планом польоту через міжнародний повітряний простір і з відповідними дипломатичними дозволами.

Екіпажі американських бомбардувальників "тренуватимуться і діятимуть разом із союзниками і партнерами по НАТО протягом кількох тижнів, демонструючи прихильність США глобальній безпеці та стабільності".

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Нагадаємо, 14 жовтня Північноатлантичний альянс розпочав щорічні ядерні навчання Steadfast Noon.

Як відомо, у Фінляндії наприкінці листопада пройдуть великі артилерійські навчання НАТО.

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