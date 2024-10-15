У фінській Лапландії пройдуть великі артилерійські навчання НАТО

У фінській Лапландії наступного місяця пройдуть великі артилерійські навчання НАТО, що є частиною найбільшого такого тренування для військових Альянсу одразу у кількох країнах.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Навчання із назвою Lightning Strike-24 проходитимуть в районі Роваярві та Рованіемі з 4 по 28 листопада. У цей час в регіоні вже настає сувора зима, а світловий день під кінець місяця триває лише кілька годин.

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У навчаннях братимуть участь близько 3600 військових, з яких 1250 – військовослужбовці інших союзників у НАТО, зокрема США, Британії, Швеції, Естонії, Данії, Чехії. Окрім сухопутних військ, будуть задіяні також прикордонники і Повітряні сили.

Ці маневри є частиною навчань Dynamic Front-25, що проходитимуть також в Естонії, Данії, Румунії та Польщі за участі загалом 28 країн.

Нагадаємо, Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО 4 квітня 2023 року. Вступ Швеції, яка подала заявку одночасно з Фінляндією, затримався майже на рік через претензії Туреччини та Угорщини.

Цього тижня Північноатлантичний альянс розпочав щорічні ядерні навчання Steadfast Noon.







