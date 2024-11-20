У парламенті Канади ухвалили спеціальну резолюцію до 1000 днів повномасштабної війни

Палата громад парламенту Канади до 1000-го дня повномасштабної війни Росії прти України ухвалила резолюцію, у якій закріпила позицію щодо російсько-української війни.

Як пише "Європейська правда", деталі повідомила посол України у Канаді Юлія Ковалів.

Резолюцію підтримали одностайно. Також у Палаті громад відбулася хвилина мовчання у пам’ять про українців, які віддали своє життя за свободу та незалежність України.

Facebook Юлії Ковалів

У документі засуджують російську агресію і нагололошують, що Україна знаходиться на передовій вільного світу; що війна, розпочата за наказом очільника Кремля, призвела до щоденних щоденних звірств проти українського народу, включаючи геноцид, злочини проти людства та насильницький злочин агресії.

Реклама:

Депутати закликають РФ повністю припинити бойові дії проти України та вивести всі свої війська та збройні сили з території України, а уряд Канади – продовжувати надавати значну військову та гуманітарну підтримку Україні з метою досягнення всебічного, справедливого та міцного миру.

Також вони закликали посилити санкції проти Росії та відповідальність за обхід санкцій і заборонити у Канаді усі форми російських держЗМІ.

Резолюція закликає докласти всіх можливих зусиль для забезпечення повернення українських військовополонених, незаконно утримуваних цивільних осіб і українських дітей, примусово депортованих до Росії (нагадаємо, Канада взяла на себе лідерську роль за цим пунктом "формули миру"), а також підтримати зусилля з притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за вчинення злочину агресії та воєнні злочини.

Крім того, у документі депутати висловлюють підтримку майбутньому членству України в НАТО.

"Вдячні депутатам Хезер МакФерсон (Нова Демократична партія) та Стефану Бержерону (Партія Блок Квебек) за ініціативу та внесення резолюції, а також усім членам палати громад за підтримку резолюції та численні заяви на підтримку України", – зазначила Ковалів.

Нагадаємо, на початку листопада прем’єр Канади Джастін Трюдо повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS.

Після звісток про зняття США "далекобійних" обмежень для України міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Оттава вже тривалий час виступала за таке рішення.