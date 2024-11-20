В парламенте Канады приняли специальную резолюцию к 1000 дням полномасштабной войны

Палата общин парламента Канады к 1000-му дню полномасштабной войны России против Украины приняла резолюцию, в которой закрепила позицию по российско-украинской войне.

Как пишет "Европейская правда", детали сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

Резолюцию поддержали единогласно. Также в Палате общин состоялась минута молчания в память об украинцах, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины.

Facebook Юлии Ковалив

В документе осуждают российскую агрессию и отмечают, что Украина находится на передовой свободного мира; что война, начатая по приказу главы Кремля, привела к ежедневным ежедневным зверствам против украинского народа, включая геноцид, преступления против человечества и насильственное преступление агрессии.

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Депутаты призывают РФ полностью прекратить боевые действия против Украины и вывести все свои войска и вооруженные силы с территории Украины, а правительство Канады – продолжать оказывать значительную военную и гуманитарную поддержку Украине с целью достижения всестороннего, справедливого и прочного мира.

Также они призвали усилить санкции против России и ответственность за обход санкций и запретить в Канаде все формы российских госСМИ.

Резолюция призывает приложить все возможные усилия для обеспечения возвращения украинских военнопленных, незаконно удерживаемых гражданских лиц и украинских детей, принудительно депортированных в Россию (напомним, Канада взяла на себя лидерскую роль по этому пункту "формулы мира"), а также поддержать усилия по привлечению к ответственности лиц, ответственных за совершение преступления агрессии и военные преступления.

Кроме того, в документе депутаты выражают поддержку будущему членству Украины в НАТО.

"Благодарны депутатам Хезер МакФерсон (Новая Демократическая партия) и Стефану Бержерону Монтарвилю (Партия Блок Квебек) за инициативу и внесение резолюции, а также всем членам палаты общин за поддержку резолюции и многочисленные заявления в поддержку Украины", – отметила Ковалив.

Напомним, в начале ноября премьер Канады Джастин Трюдо сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS.

После известий о снятии США "дальнобойных" ограничений для Украины министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Оттава уже длительное время выступала за такое решение.