Канада підтримує дозвіл США на удари ATACMS по території Росії
Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Оттава вже тривалий час підтримує дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю по російській території, зокрема і з боку Сполучених Штатів.
Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить CBC.
Блер нагадав, що канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо "дуже чітко сформулював позицію Канади, що ми рішуче підтримуємо прохання президента Зеленського про дозвіл від американців, французів і британців на використання ракет великої дальності, які їм були надані".
"І Канада зайняла позицію на підтримку запиту України", – наголосив він, додавши, шо Оттава не накладає "жодних географічних обмежень на використання будь-якого озброєння чи боєприпасів, які надає Україні".
Глава канадського Міноборони на питання про можливу ескалацію підкреслив, що союзники України повинні підтримувати її зусилля, "спрямовані на захист від незаконного вторгнення Росії, проти їхньої суверенної країни".
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель раніше заявив, що США дозволили Україні завдавати ударів по російській території на глибину до 300 кілометрів.
Водночас у Держдепі відмовились коментувати повідомлення ЗМІ про нібито дозвіл Україні використовувати ракети ATACMS для ударів углиб російської території.
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