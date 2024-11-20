Німецький Spiegel знову взявся просувати версію про "українців, що підірвали Nord Stream"

У німецькому виданні Spiegel вчергове вийшов матеріал про те, що підрив російських трубопроводів "Північного потоку" організувала команда з України.

Як повідомляє "Європейська правда", стаття вийшла 20 листопада.

Публікація продовжує попереднє дослідження Spiegel з твердженням про "український слід" – організацію підриву командою з близько десятка цивільних та військових з України, серед яких одна жінка. Групу нібито найняли та курували особи, які роками були задіяні у роботі українських спецслужб, а на всю операцію знадобилося менше 300 тисяч доларів.

Дослідницька команда видання спілкувалася із джерелами у західній розвідці, слідчими, експертами з дайвінгу та вибухових речовин, а також дослідила документи і цифрові сліди.

Реклама:

Журналісти стверджують, що ідентифікували більшість учасників команди, але не стануть публічно називати їх, щоб не наражати на небезпеку.

Вони оцінюють план як "авантюру, що могла вдатися лише через навіжену рішучість і велетенську вдачу", а також недостатню пильність служб безпеки і політичні інтриги.

У публікації нагадують, що слідчі виявили сліди вибухівки на яхті "Андромеда", та що один з дайверів, на якого був європейський ордер про арешт, нібито зумів виїхати з Польщі за допомогою українського дипломата і завдяки попередженню польської сторони. За версією, викладеною у статті, "Андромеда" вирушила у місію з кількома дайверами на борту, у тому числі жінкою, капітаном, помічником, командиром і "щонайменш половиною десятка бомб".

Яхту орендували за 11900 євро на період з 27 серпня до 24 вересня, і протягом вересня команда пересувалася Балтійським морем, нібито підбираючи "правильний момент і правильне місце".

Розслідувачі стверджують, що поспілкувалися у Києві з особою, обізнаною з операцією, що нібито називалася "Діаметр". Він представлявся позивним, у статті його назвали "Андрієм". Цей співрозмовник захищав підрив "Північних потоків" як військової цілі у рамках легітимної самооборони України. Він навів аргументи, що операція не мала на меті якось зашкодити Німеччині, але позбавити Росію велетенських прибутків, які вона могла би отримувати завдяки Nord Stream.

Публікація Spiegel також просуває версію, що безпосереднім координатором операції міг бути розвідник Роман Червінський.

А продумати "вибухову" частину операції, мовляв, допоміг фахівець-пенсіонер, який втратив сина на війні. Ідея полягала у тому, щоб перетворити на вибухівку повітряні балони, які використовують дайвери.

Кошти на підготовку операції – обладнання, логістику та оренду яхти – нібито надав підприємець, близький до українських спецслужб. Дайвери працювали без гонорару та навіть заклали свої власні гроші.

Західні спецслужби нібито почали підозрювати підготовку такої диверсії з червня 2022 року, про деякі приготування стало відомо шведському агенту. Після того через канали комунікації між союзниками інформація дійшла до ЦРУ, і представник відомства нібито ходив до Офісу президента у Києві та передав сигнал, що операцію потрібно зупинити. Також були контакти американських служб напряму з українськими. Проте у підсумку команда не отримала чіткого сигналу про скасування операції.

Німеччина теж отримала інформацію від союзників, але не сприйняла це як серйозну загрозу і відповідні відомства не отримали попередження.

Нагадаємо, останній раз перед цим про "український слід" у підриві російських трубопроводів активно згадували наприкінці літа 2023 року.

Тоді видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому стверджує, що президент України Володимир Зеленський схвалив операцію з підриву "Північного потоку", а потім безуспішно намагався її скасувати.

Читайте також статтю на цю тему Володимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream