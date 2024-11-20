Немецкий Spiegel снова опубликовал расследование об "украинцах, взорвавших Nord Stream"

В немецком издании Spiegel в очередной раз вышел материал о том, что подрыв российских трубопроводов "Северного потока" организовала команда из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", статья вышла 20 ноября.

Публикация продолжает предыдущее исследование Spiegel с утверждением об "украинском следе" – организации подрыва командой из около десятка гражданских и военных из Украины, среди которых одна женщина. Группу якобы наняли и курировали лица, которые годами были задействованы в работе украинских спецслужб, а на всю операцию понадобилось менее 300 тысяч долларов.

Исследовательская команда издания общалась с источниками в западной разведке, следователями, экспертами по дайвингу и взрывчатым веществам, а также исследовала документы и цифровые следы.

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Журналисты утверждают, что идентифицировали большинство участников команды, но не станут публично называть их, чтобы не подвергать опасности.

Они оценивают план как "авантюру, которая могла удаться только из-за сумасбродной решимости", а также недостаточной бдительности служб безопасности и политических интриг.

В публикации напоминают, что следователи обнаружили следы взрывчатки на яхте "Андромеда", и что один из дайверов, на которого был европейский ордер об аресте, якобы сумел выехать из Польши с помощью украинского дипломата и благодаря предупреждению польской стороны.

По версии, изложенной в статье, "Андромеда" отправилась в миссию с несколькими дайверами на борту, в том числе женщиной, капитаном, помощником, командиром и "по меньшей мере половиной десятка бомб". Яхту арендовали за 11900 евро на период с 27 августа по 24 сентября.

В течение сентября команда передвигалась по Балтийскому морю в водах четырех стран – Польши, Германии, Дании и Швеции, подбирая "правильный момент и правильное место", чтобы там было не слишком глубоко и не было слишком интенсивного морского трафика.

Расследователи утверждают, что пообщались в Киеве с лицом, знакомым с операцией, которая якобы называлась "Диаметр". Он представлялся позывным, в статье его назвали "Андреем".

Этот собеседник защищал подрыв "Северных потоков" как военную цель в рамках легитимной самообороны Украины. Он привел аргументы, что операция не имела целью как-то навредить Германии, но лишить Россию огромных доходов, которые она могла бы получать благодаря Nord Stream.

Расследователи Spiegel считают, что непосредственным координатором операции мог быть разведчик Роман Червинский, известный участием в нескольких громких операциях, среди которых – попытка задержать боевиков ЧВК "Вагнер" в июле 2020 года, который сейчас под следствием за превышение полномочий из-за неудачи одной из операций 2022 года.

Расследователям удалось коротко встретить его на выходе из больницы. По их пересказу событий, Червинский сказал, что не хочет обсуждать диверсию на "Северных потоках", но сказал, что "последствия этой атаки – очень большой позитив не только для Украины, но и для Германии".

Относительно немецкого следствия, Червинский сказал, что те делают свою работу, "но делая ее – также помогают России". "Кто бы ни взорвал потоки – это была военная цель", – сказал он, и подчеркнул, что никто кроме газопровода не пострадал. На том разговор закончился.

Журналисты предполагают, что идея такой операции могла появиться еще до начала полномасштабной войны – в 2019 году, из-за понимания всех угроз "Северных потоков", но ее непосредственная подготовка началась в апреле 2022 года.

Собеседник "Андрей" раскрыл, что продумать "взрывную" часть операции помог специалист-пенсионер, потерявший сына на войне. Идея заключалась в том, чтобы превратить во взрывчатку воздушные баллоны, которые используют дайверы.

Параллельно нашли дайверов, которые имели бы техническую подготовку для выполнения такой задачи, начав с вопроса, хотят ли они сделать что-то очень полезное для своей страны. Так отобрали пять человек. Затем группа несколько недель отрабатывала будущий спуск со взрывчаткой на затопленной шахте, где можно погружаться на глубину до 100 метров.

Когда стало понятно, что замысел реально воплотить в жизнь, координатор якобы запросил "зеленый свет" у главнокомандующего Валерия Залужного. Тот якобы был положительно поражен, и поинтересовался, знает ли о замысле президент Зеленский. Ему ответили, что нет. Обсуждали якобы даже две одновременные операции – в Балтике и против "Турецкого потока", но последняя не удалась.

Журналисты ставят под сомнение, что операция подобного значения действительно могла проводиться без ведома президента.

Средства на подготовку операции – оборудование, логистику и аренду яхты – якобы предоставил предприниматель, близкий к украинским спецслужбам. Дайверы работали без гонорара и даже заложили свои собственные деньги.

Западные спецслужбы якобы начали подозревать подготовку такой диверсии с июня 2022 года, о некоторых приготовлениях стало известно шведскому агенту. После того через каналы коммуникации между союзниками информация дошла до ЦРУ, и представитель ведомства якобы ходил в Офис президента в Киеве и передал сигнал, что операцию нужно остановить. Также были контакты американских служб напрямую с украинскими. Однако в итоге команда не получила четкого сигнала об отмене операции.

Германия тоже получила информацию от союзников, но не восприняла это как серьезную угрозу и соответствующие ведомства не получили предупреждения.

Взрывчатку, спрятанную в баллонах, удалось незаметно перевезти через границу. Участники подъезжали отдельно к точке сбора в Польше, после чего взяли "чистые" телефоны для дальнейшей координации и еще долго ждали сигнала, что с документальной частью "прикрытия" все готово. Им якобы изготовили не очень качественные подделки болгарских и румынских документов.

В дни операции погода была неблагоприятная, дайверы долго колебались, безопасно ли нырять, и в процессе испытывали многочисленные трудности. У морской администрации польского города, куда они вернулись первым делом, возникли подозрения относительно команды и их паспортные данные записали, но на этом все закончилось.

Яхта вернулась в порт Ростока, из которого изначально отправлялась, 23 сентября.

Напомним, последний раз перед этим об "украинском следе" в подрыве российских трубопроводов активно вспоминали в конце лета 2023 года.

Тогда издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил операцию по подрыву "Северного потока", а затем безуспешно пытался ее отменить.

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