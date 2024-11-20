Чи залишився у Кремля шанс на реванш у Молдові та хто несе головну загрозу для Санду

Після вольової перемоги на президентських виборах, яка була досягнута з очевидними проблемами і виявилася не настільки переконливою, як обіцяли соцопитування – чинна лідерка Молдови стикнулася відразу з кількома викликами.

І хоча президентці вдалося переконати усіх у токсичності російського впливу і навіть отримати карт-бланш на жорсткі дії з подалання мережі впливу Кремля, це не збільшує шанси партії Санду на успіх на парламентських виборах.

Навпаки, ситуація лише погіршується.

Про те, чому так відбувається, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Перезавантаження Санду. Чи збереже Молдова проукраїнську владу та що стає головним викликом. Далі – стислий її виклад.

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Для Маї Санду та її партії результати виборів, а передусім європейського референдуму, стали без перебільшення холодним душем.

Виборці дали владі сигнал, що незадоволені розвитком Молдови і не вважають, що Санду виконує передвиборчі обіцянки.

Ще перед другим туром виборів президента вона спробувала переконати суспільство, що почула його протест. У тому числі пообіцяла, що у разі її перемоги відбудеться перезавантаження уряду.

Головна претензія громадян Молдови до влади не є секретом.

У 2020 році Санду вперше перемогла на виборах президента сусідньої країни на обіцянках про боротьбу з корупцією, перетворення Молдови на правову державу, а також подолання бідності. Причому саме у такому порядку – корупція та правопорядок були основою її перемоги. Тож і очікування щодо змін стосуються саме цього.

Але великого перезавантаження уряду так і не відбулося.

Зміни зачепили лише очільники Мінагро та МВС. За жодних умов це не можна назвати повноцінним оновленням уряду.

Тепер можна зі ще більшою певністю говорити, що нинішній уряд Молдови доживе лише до наступних виборів.

Дата наступних виборів, до слова, достеменно невідома.

Зараз співрозмовників "ЄвроПравди" у Кишиневі кажуть, що реалістичніше розраховувати на вибори у вересні чи навіть жовтні 2025 року – у найпізніший строк, дозволений законодавством.

За цей час в уряді хочуть створити "антикорупційне диво". Проте, можна з певністю говорити, що ніякі рішення не допоможуть здійснити до осені відчутні для громадян зміни.

І є високий шанс того, що відповіддю виборців стане голосування проти партії Санду – найбільш прозахідної та проукраїнської політсили у нинішньому складі парламенту Молдови.

Треба наголосити: у той час як втрата партією Санду монобільшості є практично гарантованою, шанс фінішувати першими у них лишається. І це залежить не лише від них, а й від того, чи зможуть об’єднатися партії, які є найбільш перспективними учасниками перегонів-2025.

"Європейська правда" детально розповідала про Александра Стояногло – суперника Санду у другому турі виборів-2024.

Численні джерела "ЄвроПравди" свідчать, що участь Александра Стояногло у політичних процесах – справа вирішена.

Чи буде він створювати нову партію? Чи долучиться до однієї з партій-лідерів? Відповіді немає.

Однак якщо кілька кандидатів-центристів, а передусім мер Кишинева Іон Чебан (нова партія MAN ) та Стояногло, зможуть домовитися про об’єднання і спільну участь у парламентських виборах, то цей гравець потенційно претендуватиме на роль найбільш рейтингової політичної країни та як мінімум братиме участь у формуванні наступного уряду.

Головне питання – з ким ці політики вирішать об’єднуватися у коаліцію.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Перезавантаження Санду. Чи збереже Молдова проукраїнську владу та що стає головним викликом.