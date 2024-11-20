Остался ли у Кремля шанс на реванш в Молдове и кто несет главную угрозу для Санду

После волевой победы на президентских выборах, которая была достигнута с очевидными проблемами и оказалась не столь убедительной, как обещали соцопросы – действующий лидер Молдовы столкнулась сразу с несколькими вызовами.

И хотя президенту удалось убедить всех в токсичности российского влияния и даже получить карт-бланш на жесткие действия по подавлению сети влияния Кремля, это не увеличивает шансы партии Санду на успех на парламентских выборах.

Наоборот, ситуация только ухудшается.

О том, почему так происходит, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Перезагрузка Санду. Сохранит ли Молдова проукраинскую власть и что становится главным вызовом. Далее – краткое ее изложение.

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Для Майи Санду и ее партии результаты выборов, а прежде всего европейского референдума, стали без преувеличения холодным душем.

Избиратели дали властям сигнал, что недовольны развитием Молдовы и не считают, что Санду выполняет предвыборные обещания.

Еще перед вторым туром выборов президента она попыталась убедить общество, что услышала его протест. В том числе пообещала, что в случае ее победы состоится перезагрузка правительства.

Главная претензия граждан Молдовы к власти не является секретом.

В 2020 году Санду впервые победила на выборах президента соседней страны на обещаниях о борьбе с коррупцией, превращении Молдовы в правовое государство, а также преодолении бедности. Причем именно в таком порядке – коррупция и правопорядок были основой ее победы. Поэтому и ожидания относительно изменений касаются именно этого.

Но большой перезагрузки правительства так и не произошло.

Изменения коснулись только руководители Минагро и МВД. Ни при каких условиях это нельзя назвать полноценным обновлением правительства.

Теперь можно с еще большей уверенностью говорить, что нынешнее правительство Молдовы доживет только до следующих выборов.

Дата следующих выборов, к слову, доподлинно неизвестна.

Сейчас собеседники "ЕвроПравды" в Кишиневе говорят, что реалистичнее рассчитывать на выборы в сентябре или даже октябре 2025 года – в самый поздний срок, разрешенный законодательством.

За это время в правительстве хотят создать "антикоррупционное чудо". Однако, можно с уверенностью говорить, что никакие решения не помогут осуществить до осени ощутимые для граждан изменения.

И есть высокий шанс того, что ответом избирателей станет голосование против партии Санду – наиболее прозападной и проукраинской политсилы в нынешнем составе парламента Молдовы.

Надо отметить: в то время как потеря партией Санду монобольшинства практически гарантирована, шанс финишировать первыми у них остается. И это зависит не только от них, но и от того, смогут ли объединиться партии, которые являются наиболее перспективными участниками гонки-2025.

"Европейская правда" подробно рассказывала об Александре Стояногло – сопернике Санду во втором туре выборов-2024.

Многочисленные источники "ЕвроПравды" свидетельствуют, что участие Александра Стояногло в политических процессах – дело решенное.

Будет ли он создавать новую партию? Или присоединится к одной из партий-лидеров? Ответа нет.

Однако если несколько кандидатов-центристов, а прежде всего мэр Кишинева Ион Чебан (новая партия MAN) и Стояногло, смогут договориться об объединении и совместном участии в парламентских выборах, то этот игрок потенциально будет претендовать на роль наиболее рейтинговой политической страны и как минимум будет участвовать в формировании следующего правительства.

Главный вопрос – с кем эти политики решат объединяться в коалицию.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Перезагрузка Санду. Сохранит ли Молдова проукраинскую власть и что становится главным вызовом.