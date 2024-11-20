ЗМІ: На Заході підтвердили перші удари ракетами Storm Shadow по Росії

Збройні Сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії.

Про це агентству Bloomberg повідомив анонімний західний посадовець, пише "Європейська правда".

Агентство не уточнює, коли й де саме Україна уразила цілі Storm Shadow, але раніше в середу, 20 листопада, російські джерела писали про застосування цих ракет у Курській області.

Про удар британськими ракетами повідомляє і портал The Guardian, який посилається на аналіз фото фрагментів ракет з Курщини.

Реклама:

В офісі прем’єр-міністра Великої Британії заявили, що не коментують повідомлення про можливе застосування Storm Shadow проти цілей на російській території.

ЗМІ раніше повідомили, що Британія непублічно схвалила дозвіл на удари України переданими крилатими ракетами по російських цілях у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військ.

Раніше удари своїми далекобійними ракетами ATACMS по Росії дозволили і США, хоча публічно вони про це не оголошують.