СМИ: На Западе подтвердили первые удары ракетами Storm Shadow по России

Вооруженные Силы Украины впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow по военным объектам на территории России.

Об этом агентству Bloomberg сообщил анонимный западный чиновник, пишет "Европейская правда".

Агентство не уточняет, когда и где именно Украина поразила цели Storm Shadow, но ранее в среду, 20 ноября, российские источники писали о применении этих ракет в Курской области.

Об ударе британскими ракетами сообщает и портал The Guardian, который ссылается на анализ фото фрагментов ракет с Курщины.

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В офисе премьер-министра Великобритании заявили, что не комментируют сообщения о возможном применении Storm Shadow против целей на российской территории.

СМИ ранее сообщили, что Британия непублично одобрила разрешение на удары Украины переданными крылатыми ракетами по российским целям в ответ на развертывание Россией северокорейских войск.

Ранее удары своими дальнобойными ракетами ATACMS по России разрешили и США, хотя публично они об этом не объявляют.