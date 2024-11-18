Держдеп не коментує зливи у ЗМІ про дозвіл Україні бити по території Росії
Речник Державного департаменту США Метью Міллер відмовився коментувати повідомлення ЗМІ про нібито дозвіл Україні використовувати ракети ATACMS для ударів углиб російської території.
Це випливає з його коментарів на брифінгу в понеділок, 18 листопада, повідомляє "Європейська правда".
На прохання прокоментувати дані ЗМІ про дозвіл на удари вглиб Росії Міллер заявив, що "сьогодні в мене немає повідомлень щодо зміни нашої політики".
Далі він нагадав про роль США в підтримці України, зокрема створенні Контактної групи з питань підтримки України та притягнення Росії до відповідальності за її дії.
"Ми чітко заявляли та заявляємо, що завжди пристосовуватимемо засоби, які надаємо Україні, коли це доцільно. І ви бачили підтвердження цьому у вигляді наших кроків, яких ми вжили за останні кілька років", – додав речник Держдепу.
Міллер відмовився говорити про дозвіл на удари ATACMS по Росії й на прохання прокоментувати заяву російського МЗС стосовно цього, де застерігають США від ескалації "конфлікту".
На це, однак, він нагадав, що саме Росія "раз у раз призводила до ескалації конфлікту".
"Зокрема згадаймо про останні місяці, коли Росія заручилась підтримкою понад 11 тисяч північнокорейських військ, які тепер перебувають на фронті в Курській області й ведуть бойові дії проти українських військових. Це – суттєва ескалація з боку Росії", – констатував представник Державного департаменту.
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель раніше заявив, що США дозволили Україні завдавати ударів по російській території на глибину до 300 кілометрів.
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