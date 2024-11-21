Як санкції впливають на Росію та як можна їх посилити

Якось чинний президент США Джо Байден, описуючи стратегію Вашингтона та й загалом Заходу, заявив: "Ми маємо два варіанти. Розпочати Третю світову війну, вступити у війну з Росією фізично. Або друге: переконатися, що країна, яка діє всупереч міжнародному праву, заплатить за це".

Йдеться передусім про санкції – інструмент стримування та обмеження здатності РФ бути економічно успішною і, відповідно, і надалі продовжувати цю жахливу агресію. Вони є способом позбавити агресора ресурсів, дають можливості для руйнування його військових амбіцій та демонструють єдність демократичного світу.

Успішні кейси використання дійсно є.

Але є і серйозні прогалини, над якими нам потрібно працювати, звертає увагу народна депутатка (партія "Слуга народу") Єлизавета Ясько в колонці Санкції працюють, проте недостатньо: як посилити міжнародний тиск на Росію. Далі – стислий її виклад.

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Авторка колонки пише, що санкційна політика завдала відчутного удару по економіці РФ. Вона додає, що за підсумками 2023 року зовнішньоторговельний баланс Росії різко погіршився: профіцит торгового балансу впав на 63%, а профіцит поточного рахунку платіжного балансу – на 79% порівняно з 2022 роком.

"Зниження припливу іноземної валюти спричинило значну девальвацію рубля, що посилило інфляційний тиск і змусило Центральний банк РФ підвищити відсоткові ставки та повторно запровадити контроль за рухом капіталу", – зазначає Єлизавета Ясько.

Крім того, за її словами, завдяки санкціям приблизно 313 млрд доларів золотовалютних резервів Росії наразі заморожено, а ті, які не підпали під заморозку – активно витрачаються.

А ще, нагадує нардепка, Росія втратила основний ринок природного газу в Європі і має складнощі з виробництвом новітнього озброєння.

"Фінансовий тиск відчуває також населення Росії", – пише авторка колонки.

Але, попри наявні результати, визнає Єлизавета Ясько, система санкцій поступово втрачає ефективність через численні прогалини та лазівки.

За словами нардепки, однією з ключових проблем є те, що низка третіх країн не лише не приєдналися до режиму санкцій, але й продовжують допомагати Москві обходити їх.

Ще одним викликом, звертає увагу авторка колонки, є створення Росією так званого "тіньового флоту" під прапорами різних країн, що дозволяє ігнорувати встановлені граничні ціни на нафту.

"Окремою проблемою є торгівля російськими слябами (напівфабрикатами для металопрокату), на які санкції не поширюються. Це дозволяє ЄС купувати дешевий матеріал, який сприяє демпінгу, затримує перехід на "зелену" економіку та приносить Росії близько 60 млрд доларів щорічно, що становить близько 3% її ВВП", – наголошує Єлизавета Ясько.

За її словами, те, що ефективність санкцій зараз зменшується, означає, що санкційний тиск треба посилювати, а не скасовувати.

Вона вважає, що значно посилити ефективність санкцій проти РФ можна за допомогою декількох кроків.

По-перше, важливо розширити експортний контроль.

По-друге, важливою є боротьба з обходом санкцій через дочірні компанії та структури, що використовуються для переведення фінансів та ресурсів між країнами.

По-третє, необхідно створити реєстр осіб і компаній, що порушують санкції, щоб забезпечити кращу прозорість у міжнародній політиці санкцій.

І, по-четверте, звісно, необхідно постійно підвищувати усвідомлення важливості санкцій громадськістю та бізнесом.

"Для досягнення максимального ефекту необхідне розширення санкційної коаліції та скоординована робота з міжнародними партнерами, спрямована на закриття лазівок і посилення санкційного тиску на Кремль. Це дозволить створити ще більш ефективну систему, здатну серйозно впливати на політичні та економічні реалії в Росії, тим самим прискорюючи завершення її агресії проти України", – резюмує нардепка.

Докладніше – в колонці Єлизавети Ясько Санкції працюють, проте недостатньо: як посилити міжнародний тиск на Росію.